MHP Genel Başkanı Bahçeli: TBMM’nin aldığı karar yerindedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. TBMM'deki İsrail oturumu ve normalleşme görüntülerine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

TBMM'deki İsrail Oturumu

Salı günü İsrail oturumu için toplanacak TBMM'nin aldığı karara ilişkin "Yerinde bir karar" diyen Bahçeli, " Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır" dedi.

DEM Parti'liler ile tokalaşma açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti'li vekillerle tokalaşma görüntüleri hakkında da konuşan Bahçeli, "Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir, başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur" ifadesini kullandı.

Sinan Ateş Davası

Sinan Ateş davasının Türk yargı unsurlarıyla devam ettiğini belirten Bahçeli, "MHP ve Ülkü Ocakları'nın sorgulanması, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı söylemek isterim. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs. olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır" dedi.

