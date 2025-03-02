MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Selahattin Demirtaş’a telefon
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Gelen son dakika bilgilerine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Bahçeli-Demirtaş telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM heyeti İmralı'ya ziyaretlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya "silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yapmıştı. Bu süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefon ile aradı.
Söz konusu telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.
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