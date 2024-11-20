MHP Konya Milletvekili Kalaycı: Milletvekili ve belediye başkanlığına aday olabilme şartları yeniden düzenlenmeli

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, terörle mücadele stratejisi neticesinde terörün kaynağında yok edildiğine dikkati çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Komisyonda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı şu ifadeleri kullandı;

"İçişleri Bakanımızın üstün gayretini takdir ediyor, güvenlik güçlerimizle iftihar ediyoruz"

İçişleri Bakanlığımız Ülkemizde huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda gece gündüz demeden büyük bir inanç, azim ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirmektedir.

Güvenlik güçlerimiz suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla ve başarıyla yürütmekte olup, organize suç örgütlerine, çetelere, kaçakçılara, terör örgütlerine, kanun kaçaklarına, ahlak kaçkınlarına göz açtırmama azmindedir

Kahraman güvenlik güçlerimizle iftihar ediyor, hepsine teşekkür ediyoruz.

İçişleri Bakanımızın üstün gayretini takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Türk milleti desteğiyle dualarıyla güvenlik güçlerimizin her zaman arkasındadır.

Onlar varsa güvendeyiz, onların fedakârlıklarıyla huzur buluyoruz.

"Yeni yüzyıl, terörün ve bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır"

Ülkemiz, terör illetinin pek çok badire ve belasına yıllarca doğrudan muhatap kalmıştır.

Terör örgütleri millî devletimizi kundaklamak, millî varlığımızı dağıtmak amacıyla iç ve dış mihraklar tarafından alçakça kullanılmış, milletimizin huzur ve güvenliği tehdit edilmiştir.

Bölücü terör sorunu ülkemize pek çok zaman, kaynak, insan ve enerji kaybettirmiştir.

Türkiye, devlet olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini savunmak amacıyla millivarlığını koruma görevini ne pahasına olursa olsun yerine getirme mecburiyetindedir.

Terörle mücadele bekamızla doğrudan ilgili, milli birlik ve bağımsızlığımızla yakından ilişkilidir. Terörle mücadele süreci partiler üstü bir muhtevayı taşımakta ve kapsamaktadır.

Terör başka siyaset başkadır. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez Terörün kökünü kazımak her şart ve durumda görevimizdir.

Kahraman güvenlik güçlerimiz terörle amansız mücadeleyi başarıyla yürütmektedir. Terörle mücadele stratejisi neticesinde, terör mücavir topraklardan tümüyle kazınacaktır.

Artık yeni yüzyıl, terörün ve bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır.

Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir. Terörsüz Türkiye hedefimizdir. Türkiye terörizm belasının üstesinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla gelecektir.

Terörün yaktığı ihanet ateşi ya sönecek ya da yakanları kavuracaktır.

"Haklarında terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık iddiaları bulunanları, görevden almayacaksınız da ne yapacaksınız?"

Evrensel bir hukuk ilkesidir. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makam ve konumu ne olursa olsun hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip olamaz. Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır.

Seçilmek hiç kimseye hukuken ayrıcalık sağlamaz. Seçimle işbaşına gelinmesi, seçilene suç işleme hak ve yetkisi vermez. Hukuk karşısında herkes bir ve eşittir.

Seçilmiş olanların suç işleyip cezasız kalması, hukuk ve demokrasinin gereği değil tam aksine hukuk ve demokrasinin katli demektir.

Suç işlendiğine dair güçlü emareler varsa geçici tedbir kararı alınması, yine hukukun meşru araçlarından biridir. Görevden geçici uzaklaştırma tedbiri idare hukukunda bir müessesedir.

Terör örgütüne üye olduğu, yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını sırf sandıktan çıktılar diye savunmak ve sahiplenmek arızalı bir siyasettir.

"Terörün gözardı edildiği, terör suçlularının dokunulmaz olduğu bir demokratik hukuk düzeni dünyada yoktur."

Aksine İspanya örneğinde görüldüğü üzere, terör örgütüyle ilişkisi olan bir siyasi partinin kapatılması dahi demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bir zorunluluktur.

Ne demokrasi ne özgürlük ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamaz.

Terör dilinin, bölücü dayatmanın, Kandil provokasyonlarının, sokağı adres gösteren çağrıların sonu ve sonucu olmayacaktır. Milletimiz de bunlara itibar etmemektedir.

"Milletvekili ve belediye başkanlığına aday olabilme şartları yeniden düzenlenmeli"

Görevden uzaklaştırılanların belediye başkanı adaylığının neden kabul edildiği de sorgulanmaktadır.

Haklarında kesinleşmiş hüküm bulunmayan kişiler Adli Sicil Belgesi temiz çıktığı için seçime girebilmektedir. Ancak seçime girmelerinde yasal engel olmamasına rağmen haklarında terör suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma devam edenler Anayasa ve Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca görevinden uzaklaştırılmaktadır.

Aslında Anayasa'nın ve Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri açık iken haklarında terör suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma devam eden kişilerin aday olması ve aday gösterilmesi sorgulanmalıdır.

Ayrıca, darbe dönemi ürünü olan Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunları yeniden düzenlenmeli, milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeliğine aday olabilme şartları tartışılarak, objektif bir şekilde düzenlenmelidir.

"Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır''

Türkiye hem terör koridorunu önlemek hem de göçü kaynağında durdurmak için Suriye'nin kuzeyine 4 askeri harekat yapmış ve güvenli bölge oluşturmuştur.

730 bin Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönmesi sağlanmıştır.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni harekatla bölgedeki terör yapılanmaları bertaraf edilerek güvenli bölge tamamlanacak, daha fazla sığınmacı bu bölgeye yerleştirilecektir.

Elbette Türkiye göçmen kampı, sığınmacı merkezi değildir, kaldı ki olmayacaktır.

"Suriyeli sığınmacıların sayısına dair kafadan uydurma uçuk rakamlar telaffuz ediliyor''

Türkiye'de bulunan 4,3 milyon yabancı sayısının, 2,9 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1,1 milyonu ikamet izniyle ülkemizde bulunan yabancılar, 230 bini uluslararası koruma başvuru sahibi kişiler ve 160 bini yakalanan düzensiz göçmendir.

Türkiye bulunan yabancı sayısı konusunda art niyetli olarak afaki, kafadan uydurma uçuk rakamlar telaffuz edilmekte, Suriyelilerin vatandaş yapıldığı ve oy kullandırıldığı gibi gerçek dışı beyanlarda bulunulmaktadır.

Şubat 2023 depremlerinde Suriyelilerin yaklaşık yarısının yaşadığı 11 ilde hayatını kaybeden sığınmacılardan kaydı olmayan birkaç kişi olmuştur. Bu durum resmi sayıları teyit etmektedir.

Geçici koruma altındaki Suriyeliler, ikamet izinliler ve uluslararası koruma altındakilerin tamamına yönelik adres tahkikatları yapılmaktadır. Türkiye'de ne olduğu net bilinmektedir.

Türkiye'de doğuma dayalı vatandaş olma uygulaması yoktur. Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı ise 238 bindir. Bunlar Türkiye'ye önemli katkıda bulunanlardır.

"Sayın Bakanım, Konya Özel Harekat Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi Projesine destek vereceğinize yürekten inanıyorum."

Konya Özel Harekat Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi Yatırım Projesinin fizibilite raporu hazırlanmış, bu kapsamda ülkemizdeki ve yurt dışındaki eğitim merkezleri incelenmiştir. Uluslararası Eğitim Merkezi farklı branşlarda uzmanlaşan özel harekatçılar yetiştirme kabiliyetinin yanısıra 9 ayrı dalda eğitim hizmetini sunabilecektir.

Bu proje savunma ve güvenlik alanında ülkemizin gurur abidesi ve kaynağı olacaktır. Başta Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkeleri olmak üzere tüm dost ülkelerin özel güvenlik birimlerinin yatıştırılacağı bir kampüs tasarlanmıştır. Savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ülkede örneği bulunmayan milli bir projedir, hazineye de döviz getirisi olacaktır.

Konya Özel Harekat Müdürlüğü'nün görev yapacağı Meram Dutlukır'da dünyada bir eşi olmayan yerleşkenin bu ayın başında açılışı yapılmıştır. Konyalı hayırsever iş adamları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile odalar, dernekler, kurumlar, kuruluşlar maddi destek vererek yüreklerini ortayla koymuştur. Sayın Bakanım Konyalıların sahiplendiği, Konya Özel Harekat Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi Yatırım Projesinin yatırım programına alınması için desteğinizi bekliyoruz. Bu desteği vereceğinize yürekten inanıyorum.

Kaynak: Haber Merkezi