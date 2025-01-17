GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Milletlerarası antlaşmalar Resmi Gazete’de

Milletlerarası antlaşmalar Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, ikisi Ruanda, diğerleri Almanya, Gürcistan ve Türkmenistan ile imzalanan 5 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Almanya ile yapılan "Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi 2 Projesi"ne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 23 Şubat 2024'te imzalanan "Hibe ve Proje Uygulama Anlaşması" ve anlaşmaya dair mektup onaylandı.

Gürcistan ile 26 Ocak 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında 2024-2028 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Programı"nın onaylanmasına karar verildi. Bu kapsamda, kültür alanında işbirliği, dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkmenistan ile 26 Ekim 2023'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması" da onaylandı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde kültürel işbirliğinin önemi göz önünde bulundurularak, bu konuda işbirliği için uygun şartlar sağlanacak.

Ruanda ile 12 Ocak 2023'te Kigali'de imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması" ile de mevcut kültürel ilişkilerin geliştirilmesi öngörülüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel İş Birliği Antlaşması" da onaylandı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliğinin teşvik ve tesis edilmesinin önemsendiği belirtildi.

Kaynak: AA

  • #Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER