MİT’ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde Sincar İstihbarat Sorumlusu Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. MİT'in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi.
Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor vermek ile görevliydi.
Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'e operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi