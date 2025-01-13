MSB: Terör örgütünün kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirilip, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilip, kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet 66 mm lav roketi, 3 adet m67 taarruz tipi el bombası, 2 bin 900 adet 5,56 mm mühimmat, 150 adet 7,62 mm AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1920 adet 7,62 mm mühimmat, 2 adet alfa fair düzenek ve uzaktan kumandası, 120 adet elektrikli fünye, 1 adet akü, 500 metre çift nakilli kablo, 1 kutu muhtelif sağlık malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, muhtelif yaşam malzemeleri" denildi.
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