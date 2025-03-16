MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI | Milli Savunma Üniversitesi sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonucu nereden, nasıl bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili tüm gözler resmi açıklamalara çevrildi. MSÜ sınav sonuçları hakkında adaylar, gelişmeleri sabırsızlıkla takip ediyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 MSÜ sınavı, 23 Şubat'ta gerçekleştirildi ve sınava 670 bin 718 aday başvurdu. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavın sonuçları için gözler, açıklama tarihine çevrilmiş durumda. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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