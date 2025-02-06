Murat Kemal Yetişen kimdir? Şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen kaç yaşında, evli mi, memleketi neresi?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerle yaşanan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu duyurdu. İşte, şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen ile ilgili detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu sırasında çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı. Peki, şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen kimdir? Kaç yaşında, evli mi ve memleketi neresi? İşte detaylar...
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Şehit Murat Kemal yetişen kimdir?
Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, Aydın'da dünyaya gelmişti. 43 yaşındaki Yetişen, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonu sırasında bölücü terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit oldu.
Acı haber, Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce tarafından iletildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Yetişen'in cenazesi, yarın ikindi namazını takiben Aydın Bey Camii'nde kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Evli ve bir çocuk babası olan şehidin ailesi, büyük bir acı içinde.
Kaynak: Haber Merkezi
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