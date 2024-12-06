Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık'ta görülecek.

BU HAFTA ÜÇ ÖNEMLİ RAPOR ÇIKTI

Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada son bir haftada birçok önemli gelişme yaşandı.

Bunlardan biri, sanık avukatlarının itiraz ettiği HTS kayıtlarına ilişkin hazırlanan yeni rapordu.

Sanıkların cinayet günü hareketlerini gösteren kayıtlar için yeni bilirkişiler görevlendirilmişti.

Bilirkişi heyeti yeni raporunu mahkemeye sundu. Bu raporda, sanıkların hareketliliği yeniden anlatıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi

"- Tavşantepe köyüne 29.08.2024- 30.08.2024 tarihlerinde ve Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.2024- 09.09.2024 tarihlerinden gidilerek, bütün şüpheliler, Salim Güran'ın ikameti, Arif Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif Güran ve Salim Güran'ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki tane 3 GSM firmasının hatları kullanılarak, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmıştır.

BÜTÜN SANIKLAR ORDAYDI

- Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi."

"SALİM GÜRAN CESET BÖLGESİNDEYDİ"

- Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz."

Yeni raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" tespiti yinelendi.

SON DNA RAPOR DA DOSYAYA SUNULDU

Dava dosyasında beklenen bir diğer önemli rapor ise Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden geldi. Hazırlanan son rapor da dosyaya eklendi.

Mahkemeye sunulan raporda, ceset üzerinden elde edilerek, gönderilen saç ve kıl örnekleri üzerinde inceleme yapıldığı anlatıldı.

Bu rapordan çıkan sonuç da dört sanığın aleyhine.

Narin cesedi üzerinde yapılan çalışmalar sırasında sol avucunda, siyah şortunda ve atletinde saç ve kıl örnekleri bulunmuştu.

KIL ANNE VE ABİSİNE AİT

Raporda yer alan ayrıntıya göre; atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre...

Kahverengi kıl örneklerinin ise köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde şunlar anlatıldı:

"Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi.”

KAMERA KAYDI DOSYAYA GİRDİ

Daran-2 aile güvenlik kamerası görüntüleri de yargılama sürecinde birçok kez gündeme gelmişti.

Bu görüntüler üzerindeki bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Güran ailesi de bu kayıtların suçluyu ortaya çıkaracağını, cinayetin tek başına Nevzat Bahtiyar tarafından işlendiğinin bu şekilde ortaya çıkacağını öne sürüyordu.

Ulusal Kriminal Büro incelemesini tamamladı, hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 olduğu” belirtilerek, şöyle denildi:

"Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır.”

"NARİN EV VE AHIR BÖLGESİNE GİTTİ”

"Görüntülerde patika yolu kullanmak üzereyken kadrajda bulunduğu an boyunca giysi özellikleri tanımlaması yapılması mümkün olduğundan dolayı patika yolu kullanıp yolda geçirdiği makul süre göz önünde bulundurulduğunda, 15.18.49 ile 15.18.50 (saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur.

Raporda, mahkemenin, "Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti" yönündeki talebine ilişkin, şu bilgi yer aldı:

"'Deşifre' klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir.”

Kaynak: Haber Merkezi