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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 Salı Nevşehir’de kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?

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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 Salı Nevşehir’de kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?
Nevşehir’de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.

Nevşehir'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Nevşehir'de kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Havanın soğuması ve karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oldu. Yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Nevşehir'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Nevşehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Yağışların etkisiyle birçok şehirde tatil durumu gündeme gelirken, Nevşehir'de de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, yetkililerden yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte cevabı…

11 Şubat 2025 Pazartesi Nevşehir'de Kar Tatili Var Mı?

Nevşehir'de olumsuz hava koşullarının etkili olmaya başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak, Nevşehir Valiliği'nden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine dair herhangi bir duyuru gelmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #nevşehirde okullar tatil mi #nevşehir hava durumu

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Yorumlar
  • M
    Mete
    1 gün önce

    Mete sayın valimiz okulları tatil yap çünkü bir keresinde benim ayağım kaymıştı buzdan dolayı diğer çocukların da kaymasını istemiyorum o yüzden okulları tatil yapar mısın

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  • S
    ŞAHİN
    1 gün önce

    Kar çok fazla ve hala yağıyor çocuğum hasta ve diğer çocuklarda hasta bu aralar grip salgını çok fazla bence tatil olmalı herkes hasta

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  • B
    Berkay
    24 saat önce

    Ben 10 şubat gunu kar tatili olucagini düşünüyorum

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  • B
    Beste
    1 saat önce

    Sayın valim okullari tatil et çünkü bir arkadaşimin buzdan dolayı kaydı düştü ve beli kırıldı

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