Ömer Çelik: Gazze ve insanlık kazanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, “Her ne olursa olsun insanlık cephesi kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü kazanacak, katiller, soykırım şebekesi mahkum olacak, Gazze ve insanlık kazanacak“ dedi.

Ömer Çelik, Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti için kongrelerin demokrasi bayramlarının en güzel adresi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi en karanlık günlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en aydınlık günlerine çıkarttıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kongre sürecimizin tarihi bir ana denk gelmiş olması son derece önemli. Dünyanın içinden geçtiği tabloya baktığımızda, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yolu yürümemizin Türkiye ve dünya için ne kadar kıymetli olduğu son derece önemli. Türkiye haritasını karşınıza aldığınızda yukarıda Rusya-Ukrayna Savaşı var. Aşağıya doğru baktığınızda maalesef Gazze'de bütün insanlığı tehdit eden İsrail'in gerçekleştirdiği bir soykırım ve cinayet silsilesi devam ediyor. Doğumuzda İsrail ve İran arasında her an çatışma riski bulunuyor. Batımızda Balkanlar'daki istikrasızlığı takip etmeye devam ediyoruz."

Çelik, Akdeniz'de yaşananlara değinerek, "Akdeniz'in her tarafı savaş gemileriyle dolmuş durumda. Karadeniz'de aynı şekilde istikrarsızlık devam ediyor. Tam bu tablonun ortasında büyük bir istikrarın adresi ülke olarak Türkiye'nin yoluna büyük bir kararlılıkla tavizsiz şekilde devam etmesi son derece önemli. Bu, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset sayesinde gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün insanlık adına en kararlı sözleri dile getiren tek lider olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Gazze'de gerçekleşen cinayetlere ve soykırıma bütün dünya sessiz kalırken ve buradaki cinayet şebekesi olan Netanyahu hükümeti her gün yeni bir soykırıma, cinayete imza atarken ilk baştan itibaren en üst düzeyde insanlık değerlerini savunan ve Netanyahu hükümetinin 'bir katil sürüsü' olduğunu ifade eden, bununla kararlılıkla mücadele etmek için tüm dünyayı davet eden tek lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösteren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün yine bir kere daha İsrail'in katil ve Nazi olan Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı'mıza saldırdı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir katildir, Nazi'dir, cinayet şebekesinin üyesidir, canidir, soykırım şebekesinin tetikçisidir. Cumhurbaşkanı'mız ise insanlık değerlerini savunmuştur. Bunun için her ne olursa olsun insanlık cephesi kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü kazanacak, katiller, soykırım şebekesi mahkum olacak, Gazze ve insanlık kazanacak. Cumhurbaşkanı'mız karşısında cinayet ve soykırım sözü söyleyenlerin eninde sonunda insanlık mahkemesinde yargılandığını göreceğiz."

Çelik, bedeli ne olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber yürüyüp Gazze'nin yanında duracaklarını dile getirdi.

İsrail'in bölgedeki zulmüne karşı ses çıkaran tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Çelik, zalimlerle mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Son zamanlarda üzerlerine iki noktadan gelindiğini anlatan Çelik, "Birincisi terör örgütlerini besleyerek Türkiye'ye saldırtmaya, ikincisi iç cephemizi parçalatmaya çalışıyorlar. Bizi içerde birbirimize düşürtmeye çalışıyorlar. O sebeple aylardır Cumhurbaşkanı'mız 'İç cepheyi sağlam, canlı tutalım.' diyor. Biz bir kere daha bugün Türkiye'nin çimentosu olan AK Parti ve Cumhur İttifakı üyeleri olarak iç cepheyi sağlam tutmak için bu birlik ve dirlik toplantılarını meydana getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, ilk günkü heyecanlarından ve hedeflerinden daha büyük enerjiye ve hedeflere sahip olduklarını vurguladı.

İsrail ile ilgili eleştirilerini sürdüren Çelik, şöyle devam etti:

"İsrail'de 1 yıl önce bu olaylar başladığında İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Bölgedeki bütün haritalar değişecek.' dedi. Arkasından 'David koridorunu kuracağız.' dedi. Bu koridor, İsrail'den Suriye ve Irak'ın kuzeyine bir hezeyana dayanıyor. Geçenlerde İsrail Maliye Bakanı çıktı, 'İçine Suriye'yi, Lübnan'ı, Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü alan büyük İsrail'i eninde sonunda kuracağız.' dedi. Burada bakın hiç kimsenin sesi çıkmazken arzı mevud dediği hezeyana karşı çıkan tek lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bunun bizi de tehdit ettiği en net şekilde ortaya koyulmuştur. Halen çıkıp muhalefet sözcüleri 'Böyle bir tehdit yok' derken İsrail kabinesinin iki üyesi tuttu bunları dedi. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın, Ürdün'ün, Gazze'nin yanında durmaya devam edeceğiz."

Çelik, eninde sonunda bu şebekenin üyelerinin insanlık mahkemesinde yargılanacağını ve birer soykırım suçlusu olarak cezalarını çekeceğini vurguladı.

"İsrail, giden yardımları engellese bile ona destek vermeye devam edeceğiz." yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Çelik, "Bunu demek; İsrail'e daha çok çocuk öldür, daha çok kadın öldür demektir. Bu cinayet şebekesine ortak olmak demektir." ifadesini kullandı.

"Bizim için Cumhurbaşkanı'mız kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının Yüreğir Belediyesinin bahçesine atılan poşette bulunmasıyla ilgili de Çelik, şunları söyledi:

"Bizim için Cumhurbaşkanı'mız kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanı'mızın fotoğraflarını çöp kutusuna atanları siyaset ve hukuk önünde kendilerini çöp kutusuna atarız. Böyle bir saygısızlığı hiçbir şekilde kabul etmeyiz. İl Başkanı'mız ve arkadaşlarımız gereken basın açıklamalarını ilk andan itibaren yaptılar. O belediyeyi yönetenler çıkıp özür dileyeceklerine ve kendi içlerinde bir soruşturma başlatıp bu soruşturma neticesinde bu çirkin eylemi yapanları cezalandıracaklarına tuttular basın açıklaması yaparak AK Parti il yönetimini suçladılar. AK Parti il yönetiminin böyle bir komplo gerçekleştirdiğini söylediler. Bu kadar saygısız, aciz, kendini bilmez bir açıklamayı Adana'daki bunca yıllık siyasi hayatımda hiç görmedim. Bu yanlışı düzeltin. Bu yanlışı düzeltmek için adım atacaklarına suçu başkasında arıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımızdır. Bizim kırmızı çizgimizdir. Devletimizin başıdır. Gereken saygının gösterilmesi esastır. Saygısızlık yapanlarla hem siyaset yoluyla hem de hukuk yolunda sonuna kadar mücadele ederiz."

Adana'da her zaman diğer siyasi partilerle diyalogdan yana olduklarını dile getiren Çelik, siyaseti husumet düzeyinde değil, rekabet düzeyinde yaptıklarını söyledi.

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına da değinen ve konuyu her bakımdan hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu konuyu son derece yakından takip ediyor. Parti olarak konunun son derece yakından takipçisiyiz. Bizi son derece üzen, birkaç gündür uyutmayan ve son derece büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu hadise karşısında maalesef ortaya çıkan tablo, bu cinayet şebekesinin diyalogları, ortaya çıkan konuşmaları herkeste bir şok etkisi yaratmıştır. Her ne olursa olsun bu cinayet şebekesi sağda solda tehditler savurmaya da devam ediyor. Bunların hiçbirine biz taviz verecek bir kadro değiliz. Bu cinayet şebekesinin bütün uzantılarını ortaya çıkartırız ve bu cinayet şebekesinin hak ettikleri cezayla karşılaşmaları için her türlü mücadeleyi veririz. Tabii ki hepimiz vatandaşlarımız gibi son derece üzgünüz. Bunun her yönüyle araştırıldığını, bunun her bakımdan ele alındığını bir kere daha ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımız, bebekler için çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bakanlıklarımızla birlikte biz de parti olarak bu meselenin en ince ayrıntısına kadar takipçisiyiz ve bu çetenin, bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Çelik, konuşmasının ardından kendisine takdim edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini, kongreye katılan bir vatandaşa hediye etti.

Programda, AK Parti Milletvekilleri Faruk Aytek, Abdullah Doğru ve Sunay Karamık, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile tek listeyle gidilen seçimde yeniden aday gösterilen mevcut başkan Bayram Özdemir de konuşma yaptı.

