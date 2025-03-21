Ordu’da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?
Ordu’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ordu Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, 21 Mart Cuma günü 9 ilçede eğitime tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildi.
Soğuk hava ve yoğun kar yağışı Ordu'da eğitimi olumsuz etkiledi. Valilik, bazı ilçelerde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Ordu'da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi?
Evet, Ordu'da 21 Mart Cuma günü bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Ordu Valiliği, toplam 9 ilçede eğitime tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ordu'da Okullar Tatil mi?
Ordu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinde tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullar tatil edildi.
Valilik Açıklama Yaptı mı?
Evet, Ordu Valiliği resmi bir açıklama yaparak, hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, tatil edilen okullarda görevli hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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