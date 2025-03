Oscar 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 97. Akademi Ödülleri Kazananları

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, bu yıl 97. kez sahiplerini buldu. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, ABC tarafından canlı yayınlanırken, sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O'Brien üstlendi. Gecede Nick Offerman da anonslarıyla yer aldı.

Oscar 2025 Kazananları Açıklandı

Bu yılın en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Anora ve The Brutalist, ödülleri topladı. Anora, en iyi film, en iyi kurgu, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo ve en iyi kadın oyuncu olmak üzere tam beş dalda ödüle layık görüldü. Böylece geceye damga vuran film, en fazla ödül alan yapım oldu.

Adrien Brody'den Tarihi Başarı

Bu yıl Oscar Ödülleri, birçok ilke sahne oldu. The Brutalist filminin başrol oyuncusu Adrien Brody, en iyi erkek oyuncu kategorisinde ödüle uzandı. Brody, A Complete Unknown ile aday gösterilen Timothée Chalamet'yi geride bırakarak bu ödülü ikinci kez kazanan isim oldu ve Oscar tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

2025 Oscar kazananlarının tam listesi:

En iyi aktör: Adrien Brody, "The Brutalist"

En iyi yönetmen: Sean Baker, "Anora"

En iyi kadın oyuncu: Mikey Madison, "Anora"

En iyi film: "Anora"

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin, "A Real Pain"

En iyi animasyon filmi: "Flow"

En iyi kısa animasyon: "In the Shadow of the Cypress"

En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell, "Wicked"

En iyi orjinal senaryo: Sean Baker, "Anora"

En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan, "Conclave"

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon ve Marilyne Scarselli, "The Substance"

En iyi kurgu: Sean Baker, "Anora"

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldana, "Emilia Pérez"

En iyi yapım tasarımı: Nathan Crowley ve Lee Sandales, "Wicked"

En iyi orijinal şarkı: "Emilia Pérez "den "El Mal"

En iyi kısa belgesel: "The Only Girl in the Orchestra"

En iyi uzun metraj belgesel: "No Other Land" En iyi ses: "Dune: Bölüm İki"

En iyi görsel efektler: "Dune: Part Two"

En iyi canlı aksiyon kısa film: "I'm Not a Robot"

En iyi sinematografi: Lol Crawley, "The Brutalist"

En iyi uluslararası film: "I'm Still Here" (Brezilya)

En iyi orjinal müzik: Daniel Blumberg, "The Bruta

Kaynak: Haber Merkezi