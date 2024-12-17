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Otomobil park halindeki TIR’a çaptı; sürücü ağır yaralı

Otomobil park halindeki TIR’a çaptı; sürücü ağır yaralı
Sivas’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki TIR’a çaptı. Kazada sürücü Yılmaz Doğan ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısım girişinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda Yılmaz Doğan'ın kontrolünü yitirdiği 05 ACJ 811 plakalı otomobil, park halindeki 42 R 2166 plakalı çekici ve 42 BBA 334 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yılmaz Doğan'ı Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada ağır yaralanan Doğan, çağırılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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