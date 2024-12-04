Otomobilin çarptığı motosikletli öldü yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
Adana’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletin sürücüsü Serdar Süren (40), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen Süzen’in yakınları, parke taşları ve tekmelerle otomobile saldırdı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi.
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Süzen yönetimindeki 42 FDK 74 plakalı motosiklete, A.E.C. yönetimindeki 06 DNP 371 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Süzen yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süzen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
TAŞ VE TEKMELERLE SALDIRDILAR
Acı haberi duyup, kaza yerine gelen Süzen'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Süzen'in bazı yakınları ise kazaya karışan otomobile tekme ve yol kenarında buldukları parke taşlarıyla saldırdı.
Süzen'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.
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