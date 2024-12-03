Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Adana'ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu.

Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti.

Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA