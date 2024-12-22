Polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı; 4 polis yaralandı

Çekmeköy’de, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptı. Polis sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak isteyince, yakınlarının da araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu.

Olay, saat 23.45 sıralarında Madenler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı.

Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA