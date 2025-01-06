Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil demir yoluna devrildi
Kütahya’da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil, demir yoluna devrildi. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu, 22 bin lira da ceza uygulandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde denetleme yapan trafik ekibi, tehlikeli araç kullanan T.T. yönetimindeki otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını görevli polis memurunun üstüne sürdükten sonra kaçtı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki demir yoluna devrildi.
Çevredeki vatandaşlar ve polisler tarafından aracın içindeki sürücü ile kızı ve kızının arkadaşı çıkarıldıktan sonra tren gelme ihtimali nedeniyle ters dönen araç da demir yolunun dışına itildi.
Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye "alkollü araç kullanmak, makas atmak, tehlikeli araç kullanmak" ihlallerinden yaklaşık 22 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi ise 6 ay süreliğine geri alındı.
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