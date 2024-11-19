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Rize’de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi

Rize’de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı, çevrede 64 dairenin tahliye çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bölgede tahliye edilen binada oturanlar, misafirhanelere yerleştiriliyor.

‘64 DAİREYİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİYORUZ'

İlçeye gelerek incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte Çayeli dışında yağış kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Baydaş, "Heyelan neticesinde yıkıntı meydana geldi. 1 vatandaşımız toprak altında kalıp rahmetli oldu; Allah rahmet eylesin. 2 vatandaşımız hayati tehlikeleri olmamakla beraber tedavi altında. Şu anda bu sıra boyundaki binalarda 64 daireyi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Yan yana binalar olduğu için herhangi bir problem yaşanmasın diye misafirhanelere yerleştiriyoruz. Şehirde başka bir problem yok. Yağış 120 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bir miktar daha devam edecek gibi duruyor. Sel, taşkın riski olan bir bölgemiz yok. Geçmiş olsun diyorum” dedi.

‘HEYELANLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Her zaman bu heyelanlarla karşı karşıyayız. Bizi üzen ölüm yaşanmasıdır. Daha önce ilçemiz sağanak etkisi altındaydı, yakın zamanda meydana gelen deprem ve suyu emen toprak hareketlenerek, heyelana neden oldu. Tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımız sürüyor. Her yıl bu vakaları yaşıyoruz. Bazı noktalarda yollarda hasar ihbarları aldık, gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bölgede AFAD koordinasyonunda riskli yapılarda tahliye işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

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