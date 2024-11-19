Rize’de heyelan: 1 ölü 4 yaralı

Rize’nin Çayeli’nin Çarşıbaşı Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi.
Binalarda oturanlar tahliye edildi.
Çayeli'nde gece boyu sağanak etkili olurken, Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Adrese sağlık ekipleri geldi!
Yamaçtan kopan toprak kütleleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu.
İlk belirlemelere göre evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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