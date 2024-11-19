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Sağlıksız gıda listesi güncellendi: Ayranda netamisin tespit edildi

Sağlıksız gıda listesi güncellendi: Ayranda netamisin tespit edildi
Tarım Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini yayınlayarak halk sağlığını korumaya ve haksız rekabetin önüne geçmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesindeki ürün sayısı böylece 757'ye ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesindeki ürün sayısı ise 151'e yükseldi.

Listede Mersin, Kayseri ve İstanbul firmaları yer aldı.

HANGİ ÜRÜNE NE KATTILAR?

Bu kez kekikte yabancı madde tespit edildi.

Dana sucukta sakatat (baş eti) bulundu.

Dana kıymada kanatlı eti tespit edildi.

Naturel sızma zeytinyağına ve soğuk sıkıma tohum yağlarının karıştırıldığı görüldü.

Tereyağında ise hem bitkisel yağ hem de süt yağı harici yağ tespit edildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

YAPILAN HİLELER

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine Adana, Bursa, İstanbul ve Aydın'dan firmalar katıldı.

Parça etine tek tırnaklı eti kattılar.

Tam yağlı taze kaşar peynirine nem oranın yüksek, yağ oranı düşük tutular ve bitkisel yağ ile ve natamisin kattılar.

Macunlara ve çikolataya ilaç etken maddesi karıştırdılar.

Ayrana netamisin koydular.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

Kaynak: Haber Merkezi

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