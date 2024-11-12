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Sağlıksız gıda listesi güncellendi! Kıymaya tek tırnaklı eti katmışlar

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Sağlıksız gıda listesi güncellendi! Kıymaya tek tırnaklı eti katmışlar
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listelerine eklenen yeni ürünlerde pişmiş et dönere sakatat (dil) katıldığı, kıymaya tek tırnaklı eti tespit edildiği ve sütsüz peynir üretildiği belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlıksız gıda listesine yeni ürünler katıldı.

Bu kez balda, tost peynirinde, zeytinyağında, eritme peynirinde, pişmiş et dönerde hile yapıldığı görüldü.

Listeye yeni giren ürünlerin adresi Mersin, Tokat, İzmir, Bursa, Manisa ve İstanbul firmaları oldu.

Tespit edilen uygunsuzluklar, taklit ve tağşiş yapma, peynire bitkisel yağ karıştırma, peynirde koyun sütü olmaması, zeytinyağına tohum yağlarının karıştırılması oldu.

PİŞMİŞ ET DÖNERE DİL KARIŞTIRILDI

Bursa'da bulunan Kral Şekerleme fast food firması, pişmiş et dönere sakatat (dil) karıştırdı.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ

Dana-kuzu karışık kıymada ve kıymada tek tırnaklı eti (at-eşek eti) tespiti yapıldı. Şekerde ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi. Viskide düşük alkol çıktı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • HG
    Hamit Gündoğdu
    3 saat önce

    Bu ülkede lay lay lom ile gün geçiren ve hiç bir tedbir almayıp birbirlerine çene yarıştıran siyasetçilerden kurtulmadığımız sürece et sıkıntısı elimizde Tek canlı hayvan kalmayıncaya kadar sürecek gibi..sahi toplanan köpekleri yeme olasılığınız bile var gibi..

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