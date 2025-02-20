Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Sakarya’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Sakarya’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, 20 - 21 Şubat 2025 tarihlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Bu sebeple Sakarya Valiliği, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitime ara verileceğini açıkladı.

Sakarya'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, Sakarya'da 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Bu nedenle, Sakarya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve diğer eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitime ara verildi. Öğrenciler, Perşembe ve Cuma günleri kar tatilinin keyfini çıkaracak.

21 Şubat 2025 Cuma Günü Sakarya'da Kar Tatili Var Mı, Yok Mu?

Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimde aksaklık yaşanmaması adına 20 ve 21 Şubat tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öngörülürken, öğrenciler ve veliler için iki günlük tatil kararı alınmış oldu.

Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Sakarya Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitime ara verildiğini resmen duyurdu. Ayrıca, kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği bildirildi. Engelli, malul ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi