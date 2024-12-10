Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin düşmesinin ardından "İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyonlarla hedefinin ne olduğu" sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, "Suriye'nin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılmaz hale getirmek istiyor." dedi.
"Şam Büyükelçiliği açılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadelerini kullandı.
Türk Büyükelçiliği 2012'de faliyetlerini durdurmuştu!
Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Türkiye'nin Beşşar Esed rejiminin halkın taleplerini karşılaması için yaptığı diplomatik girişimler, rejim tarafından göz ardı edilirken Türk Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye'deki Türkiye Fahri Konsolosluğuna 14 Kasım 2011'de rejim destekçisi gruplar saldırıda bulunmuştu.
Gruplar, Türk diplomatik misyonlarına girmeye çalışıp binaların camlarını kırmış, Türk bayrağını yakmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi