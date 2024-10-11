Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi

Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istendi.

Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması da istendi.

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma hızla tamamlandı.

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETMESİ YÖNÜNDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi yönünden "Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

POLİSİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DE HAPSİ İSTENDİ

Olayda polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin ağır yaralamasının öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirilen iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, yine annesi Pınar Geçti'yi yönünden de aynı şekilde değerlendirilip "üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BİRÇOK SUÇU DAHA ORTAYA ÇIKTI

Geçti'nin olay yerindeki 2 polis memuruna mukavemet ettiği aktarılan iddianamede, "zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda Yunus Emre Geçti'nin 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi.

BAŞSAVCILIKTAN "İNDİRİM UYGULANMASIN" TALEBİ

İddianamede dikkat çeken bir detay olarak Geçti'ye verilecek cezada indirim uygulanması da istenmedi. Suç makinesi Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheli Geçti'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi