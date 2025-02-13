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Sibel Keskiner Kimdir? Sibel Keskiner Neden Tutuklandı?

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Sibel Keskiner Kimdir? Sibel Keskiner Neden Tutuklandı?
Sosyal medyada noterlik işlemleriyle ilgili paylaşımlarıyla tanınan **Sibel Keskiner**, **sahte belgelerle arsa satışı yapan bir suç şebekesine yardım** ettiği iddiasıyla **tutuklandı**. Çorum’da gerçekleşen olayda, şüphelilerin miras hakkını sahte belgelerle devralarak arsa satışını yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Keskiner, sosyal medya fenomeni olarak tanınırken, bu dolandırıcılık davasına karıştı.

Sibel Keskiner Neden Tutuklandı? Sibel Keskiner Kimdir?

Sosyal medyada noterlik işlemleriyle ilgili paylaşımlar yaparak tanınan Sibel Keskiner, sahte belgelerle arsa satışı yapan bir suç şebekesine yardım ve yataklık etmek suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Çorum'da meydana geldi.

Sibel Keskiner Neden Tutuklandı? Sibel Keskiner Kimdir?

Sibel Keskiner Neden Tutuklandı?

Çorum'da, sahte evraklarla bir arsayı satmaya çalışan üç kişi, tapu müdürlüğü işleminde şüpheli davranışları nedeniyle fark edilerek polise ihbar edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, arsaların, yaklaşık 20 yıl önce vefat eden bir kişinin mirasçıları adına sahte belgelerle üzerlerine geçirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu satış işlemleri için sahte kimliklerle İzmir'in Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletnameyi kullandıkları belirlendi.

Sibel Keskiner, sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve noter işlemlerinde görevli olan bir noter katibi olarak, bu suç şebekesine yardımcı olmuştu. Şüphelilere ait belgelerin ve işlemlerin düzenlenmesinde rol oynayan Keskiner, yakalama kararı sonrası gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Keskiner Neden Tutuklandı?

Sibel Keskiner Kimdir?

Sibel Keskiner, noterlik işlemleriyle ilgili videoları sosyal medyada paylaşarak büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuş bir noter katibi olarak tanınmaktadır. Paylaşımlarında noterlik hizmetlerini ve işlemlerini açıklayan Keskiner, sosyal medyada kısa süre içinde fenomen haline gelmişti. Ancak adı şimdi, sahte belgelerle dolandırıcılık girişimiyle anılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

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