Siparişleri yüklerken kamyonet çarptı; 2 aracın arasında sıkışıp öldü
Şanlıurfa’da halde çalışan Ali Taş (38) kamyonetine siparişleri yüklerken arkadan gelen kamyonet çarptı. İki aracın arasında sıkışan Ali Taş (38) hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan Ali Taş 27 GH 779 plakalı park halindeki kamyonetine siparişleri yüklerken, arkadan gelen 63 M 8855 plakalı başka bir kamyonet çarptı. Kazada, iki aracın arasında sıkışan Taş, yaralandı.
Kazaya neden olan sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Taş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Taş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ali Taş'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Taş'ın park halindeki kamyonetine siparişleri yüklemek amacıyla aracın arka tarafına geçtiği, bu sırada diğer kamyonetin çarptığı ve iki araç aracında sıkıştığı görüldü.
Kazaya ilişkin soruştura başlatan polis, kaçan sürücüyü arıyor.
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