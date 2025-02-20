Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Şırnak’ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği ve engelli, kronik hastalığı bulunan ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? Şırnak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde okullar tatil edildi. 21 Şubat 2025 Cuma günü Şırnak'ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklamasına göre, kent merkezi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel tüm kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Bu nedenle belirtilen bölgelerde 21 Şubat Cuma günü ders işlenmeyecek. Valilik açıklama yaptı mı? Şırnak Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve olası risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kaynak: Haber Merkezi

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