Somali Savunma Bakanından Bakan Bayraktar’a anlamlı hediye

Somali Savunma Bakanı Nur, Oruç Reis gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama töreninde Bakan Bayraktar’a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi’nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma tabloyu hediye etti.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in Mogadişu'ya gelişini kutlayarak, "Türk-Somali ilişkilerinde, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın umudun tükendiği bir anda Somali'ye umut taşıyan bir uçakla Mogadişu Havalimanı'na iniş yapmasıyla yeni bir sayfa açıldı. Aradan geçen 13 yıl içinde bu dostluk daha da derinleşti. O gün taşınan umutla başlayan bu dostluk yolculuğu, bugün Türkiye'den gelen umut yüklü bir geminin Mogadişu Limanı'na demirlemesiyle yeniden anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Somali Savunma Bakanı Nur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür

Bu süreçte Somali'nin Türkiye'nin taşıdığı umut ışığıyla geleceğe güvenle bakan, bölgesinde iddialı bir ülke olarak yeniden ayağa kalkacağını belirten Nur, şunları kaydetti:

"İnşallah, Oruç Reis ve ona eşlik eden donanmanın burada yürüteceği çalışmalarla Somali, eski ihtişamına kavuşacak gücü kendisinde daha fazla bularak Afrika'nın parlayan yıldızı haline gelecektir. 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır!' İşte bizler de bu inançla, Somali'yi kalkındıracak, geleceğe daha büyük bir umutla baktıracak her adımı aramaya, dostlarımızla ortak vizyonumuzu ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bir Türk şaire atıfla bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bizim kuvvetimiz bu büyük dünyada yalnız olmamamızdır. Çok şükür ki aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebileceğimiz dostlarımız var. Başta Somali'yi ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Hassan Sheikh Mohamud'a, Somali'ye olan inancıyla her zaman yanımızda duran ve bugünkü Somali'nin inşasında tarihi ve asırlar boyu unutulmayacak bir role sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugünlere ulaşmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, vefasıyla her daim yanımızda olan aziz Türk milletine ve sabırla müreffeh geleceği inşa eden Somali halkına en derin şükranlarımı sunmak isterim. Somali'ye ve Türk-Somali kardeşliğine olan inancımız daima yaşayacak, her daim yolumuzu aydınlatacaktır."

Somali'den anlamlı hediye

Ayrıca Nur, karşılama töreni kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi'nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma tablo hediye etti.

Somali Savunma Bakanı Nur'un, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türk donanması eşliğinde Somali sularında görevine başladığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a sunduğu bu tablo, derin ve anlamlı bir mesaj iletiyor.

Ünlü 16. yüzyıl Osmanlı sanatçısı Matrakçı Nasuh'un eseri olan tablonun Osmanlı sanatını kutlamaktan öteye geçerek, imparatorluğun Hint Okyanusu'ndaki kudretli varlığını ve bölgesel toplulukların haklarını sömürgeci güçlere karşı destekleme kararlılığını gösteriyor.

Aden Körfezi'ndeki hayati deniz yollarını koruyan Osmanlı donanması imgesinin, bölgenin insanlarının dış sömürüden korunmasında imparatorluğun üstlendiği rolü yansıttığı ve Somalililer için bu mirasın Türkiye ile olan kalıcı bir bağın gurur verici bir hatırlatıcısı olarak yaşadığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Oruç Reis'in Türk donanması eşliğinde sefere çıkmasıyla bu ittifakın ortak değerler ve bölgesel güvenlik ile refah için karşılıklı taahhüt temelinde yeniden güç bulduğu söyleniyor.

Bu anın Somali devlet yönetiminin aktif ve etkin olduğunu, ortaklıklar ve hedeflerinde stratejik öngörü ile yönlendirildiğini gösterdiği ve Bakan Nur'un tabloyu sunmasının yıllar önce başlatılan bir mesajı tamamlayarak Türkiye ve Somali arasındaki tarihi ittifakı ve bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden güçlere karşı egemenliği savunma konusundaki süregelen bağlılığını yeniden teyit ettiği ifade ediliyor.

