Son 60 yılın en soğuk kışı kapıda

Prof. Dr. Doğan Yaşar, ’La Nina’ dönemine girildiğini belirtip, sert bir kış yaşanacağını söyledi. Yaşar, “Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde“ dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

Beklenen soğuk hava dalgası, hafta boyunca etkili oldu. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İnanılmaz bir soğuk var"

Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, `Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir'de bugün itibarıyla havalar oldukça soğuk. İzmir'in kasım ayı sıcaklığı ortalama 14 derece. Bugünlerde 7,5- 8 derecelere kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye'ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti` dedi.

"Doğa, mutlaka kendini dengeler"

Prof. Dr. Yaşar, `Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu` diye konuştu.

"Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum"

La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde. Barajlarımız da çok boşaldı. Tahtalı Barajı bugün itibariyle yüzde 11,74'e düştü. Çok ciddi bir düşüş bu. Hatta cuma günü 12.05'ti. Yağışlar oldu ama baraja pek bir katkı olmadı. Bu soğumayla beraber, şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum. Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel aslında. Bizi biraz yaşam olarak rahatsız ediyor ama en azından yeraltı sularını besleyecektir, toprağı da besleyecektir. Özellikle bunların içindeki elementler çok önemli. Çünkü bunlar atmosferden çöl tozlarıyla birlikte gelir yani çöl tozlarıyla birlikte yağar. Hatta, bazen kar kırmızı yağar mesela. Su açısından şubata kadar güç günler yaşayacağız. Yağış olacaktır ama doyurucu yağış önemli. Baraj seviyesini yükseltecek, harekete geçirecek yağış. Ben, şubattan sonra bekliyorum. Normalde geçen sene 15 Aralık'tan sonra baraj seviyeleri yükselmeye başlamıştı. Yüzde 27,5'lere düşmüştü. Daha sonra yükselmeye başlamıştı ama geçen sene yüzde 5 gibi yükselebildi, yüzde 32'lere kadar çıktı. Ama bu yıl yüzde 11,74 ve daha da düşecektir. Yüzde 10'lara kadar inecektir. Ama umarım şubattan sonra tekrar toparlar" dedi.

Kaynak: DHA