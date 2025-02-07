Son dakika az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Şubat 2025 AFAD son depremler listesi

En Son Nerede, Ne Zaman Oldu?
Ege Denizi'ndeki sarsıntılar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar, son depremin nerede ve ne büyüklükte olduğunu merak ediyor. AFAD, Türkiye ve çevresindeki son depremleri güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. İşte en son gerçekleşen depremler ve AFAD'ın açıkladığı liste...
Son Depremler Listesi (AFAD Verileri)
Ege Denizi'nde meydana gelen art arda depremler dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. İşte 7 Şubat 2025 tarihinde kaydedilen son depremler:
- Saat 21:30:31 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.1 - Derinlik: 13.3 km
- Saat 21:28:34 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.4 - Derinlik: 6.8 km
- Saat 21:25:49 - Ağızboğaz, Ayrancı (Karaman) - Büyüklük: 2.0 - Derinlik: 8.8 km
- Saat 21:10:57 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.8 - Derinlik: 3.6 km
- Saat 21:05:58 - Elmalı, Göksun (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 2.3 - Derinlik: 8.7 km
- Saat 21:05:19 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.9 - Derinlik: 7.8 km
- Saat 21:03:01 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.6 - Derinlik: 5.7 km
- Saat 21:00:02 - Sakız Adası (Ege Denizi) - Büyüklük: 2.9 - Derinlik: 4.6 km
- Saat 20:47:50 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.3 - Derinlik: 4.9 km
- Saat 20:40:13 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.0 - Derinlik: 7.6 km
- Saat 20:33:05 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.8 - Derinlik: 15.8 km
- Saat 20:24:51 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.9 - Derinlik: 8.0 km
- Saat 20:23:40 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.3 - Derinlik: 20.9 km
- Saat 20:13:27 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.8 - Derinlik: 2.3 km
- Saat 19:53:09 - Demircilik, Ulaş (Sivas) - Büyüklük: 1.8 - Derinlik: 8.6 km
- Saat 19:47:03 - Aydınlar, Altıntaş (Kütahya) - Büyüklük: 1.4 - Derinlik: 9.4 km
- Saat 19:39:28 - Armutçuk, Ula (Muğla) - Büyüklük: 2.0 - Derinlik: 3.6 km
- Saat 19:34:54 - Alıncık, Altıntaş (Kütahya) - Büyüklük: 1.6 - Derinlik: 4.8 km
- Saat 19:22:04 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.6 - Derinlik: 15.4 km
- Saat 19:16:54 - Bakış, Elbistan (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.5 - Derinlik: 5.0 km
- Saat 18:50:38 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.8 - Derinlik: 12.9 km
- Saat 18:49:04 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.7 - Derinlik: 15.7 km
- Saat 18:40:10 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.9 - Derinlik: 7.9 km
- Saat 18:35:21 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.6 - Derinlik: 11.2 km
- Saat 18:31:53 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.6 - Derinlik: 3.8 km
- Saat 18:26:37 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.8 - Derinlik: 5.8 km
- Saat 18:20:04 - Ege Denizi - Büyüklük: 3.1 - Derinlik: 7.9 km
- Saat 18:17:27 - Ege Denizi - Büyüklük: 4.6 - Derinlik: 5.0 km
- Saat 18:16:49 - Ege Denizi - Büyüklük: 4.5 - Derinlik: 7.8 km
- Saat 17:42:17 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.9 - Derinlik: 5.4 km
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Kaynak: Haber Merkezi