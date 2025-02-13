Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? 13 Şubat AFAD son depremler listesi
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Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan depremler, vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Deprem kuşağında bulunan Bingöl ve çevresindeki vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerine odaklanmış durumda. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Şubat Perşembe günü itibarıyla son depremlerle ilgili verilerini güncelledi. Peki Bingöl’de deprem ne zaman oldu? İşte detaylar...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de yaşanan son depremle ilgili detayları paylaştı. Bingöl ve çevresindeki illerde yaşayan vatandaşlar, depremi hissederek meydana gelen sarsıntının büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor.
BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nin son açıkladığı verilere göre, Bingöl ve çevresinde son 24 saat içerisinde 3,3mL büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Bingöl'ün Adaklı ilçesi olarak belirlenirken, depremin derinliği 11,55 km olarak kaydedildi.
Meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.
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