Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Şubat 2025

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak takip edip kaydediyor. Depremleri hisseden vatandaşlar, son dakika gelişmelerini dikkatle izliyor. Peki, az önce bir deprem mi oldu? 11 Şubat 2025 tarihinde deprem mi oldu? Deprem nerede gerçekleşti ve büyüklüğü ne kadardı? Detaylar haberimizde…

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün birçok küçük ve büyük sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan tüm depremleri takip edip, verilerini resmi sitelerinde yayımlıyor.

Özellikle Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınası, AFAD tarafından anlık olarak kaydediliyor.

Şiddetli sarsıntılar, İzmir ve Muğla gibi kıyı şehirlerinde de hissedilebiliyor. Peki, az önce bir deprem mi oldu? 11 Şubat 2025 itibarıyla son depremler nerelerde meydana geldi ve büyüklükleri ne kadar? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verileri...

Ege Denizi 4.3 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:14'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

11 Şubat 2025 Ege Denizi depremleri (3 ve üzeri büyüklük)

2025-02-11 08:14:2736.6586125.603067.0MW4.3Ege Denizi

2025-02-11 08:08:28 36.63944 25.6775 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

2025-02-11 07:41:3236.7069425.726117.0MW3.8Ege Denizi

2025-02-11 07:24:50 36.62917 25.55583 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-11 07:09:4836.702525.740837.0ML3.0Ege Denizi

2025-02-11 06:47:30 36.62083 25.68417 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

2025-02-11 05:46:51 36.75 25.88333 7.0 MW 3.9 Ege Denizi

2025-02-11 04:38:19 36.74306 25.59806 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-11 03:02:56 36.70694 25.60889 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-11 02:51:3536.7302825.618337.0ML3.3Ege Denizi

2025-02-11 02:41:51 36.73028 25.70111 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-11 01:51:06 36.7825 25.47917 11.66 ML 3.2 Ege Denizi

2025-02-11 01:37:26 36.73361 25.63556 7.0 MW 5.1 Ege Denizi

2025-02-11 00:35:4536.7263925.660287.0ML3.2Ege Denizi

2025-02-11 00:28:42 36.75111 25.71 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi