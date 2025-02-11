GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Şubat 2025

- Güncelleme Tarihi:

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Şubat 2025
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak takip edip kaydediyor. Depremleri hisseden vatandaşlar, son dakika gelişmelerini dikkatle izliyor. Peki, az önce bir deprem mi oldu? 11 Şubat 2025 tarihinde deprem mi oldu? Deprem nerede gerçekleşti ve büyüklüğü ne kadardı? Detaylar haberimizde…

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün birçok küçük ve büyük sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan tüm depremleri takip edip, verilerini resmi sitelerinde yayımlıyor. 

Özellikle Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınası, AFAD tarafından anlık olarak kaydediliyor.

Şiddetli sarsıntılar, İzmir ve Muğla gibi kıyı şehirlerinde de hissedilebiliyor. Peki, az önce bir deprem mi oldu? 11 Şubat 2025 itibarıyla son depremler nerelerde meydana geldi ve büyüklükleri ne kadar? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verileri...

Ege Denizi 4.3 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:14'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

11 Şubat 2025 Ege Denizi depremleri (3 ve üzeri büyüklük)

2025-02-11 08:14:2736.6586125.603067.0MW4.3Ege Denizi
2025-02-11 08:08:28 36.63944 25.6775 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-11 07:41:3236.7069425.726117.0MW3.8Ege Denizi
2025-02-11 07:24:50 36.62917 25.55583 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-11 07:09:4836.702525.740837.0ML3.0Ege Denizi
2025-02-11 06:47:30 36.62083 25.68417 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-11 05:46:51 36.75 25.88333 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-11 04:38:19 36.74306 25.59806 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-11 03:02:56 36.70694 25.60889 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-11 02:51:3536.7302825.618337.0ML3.3Ege Denizi
2025-02-11 02:41:51 36.73028 25.70111 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-11 01:51:06 36.7825 25.47917 11.66 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-11 01:37:26 36.73361 25.63556 7.0 MW 5.1 Ege Denizi
2025-02-11 00:35:4536.7263925.660287.0ML3.2Ege Denizi
2025-02-11 00:28:42 36.75111 25.71 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Deprem #Az önce deprem mi oldu? #11 Şubat 2025 deprem mi oldu?

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER