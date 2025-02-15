Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu, kaç şiddetinde oldu? Yunanistan, Ege Denizi, Muğla, Bursa AFAD son depremler listesi
Türkiye genelinde yaşanan depremler, vatandaşların yakından takip ettiği önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, sarsıntılara ilişkin en güncel bilgileri anlık olarak paylaşarak, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik detayları kamuoyuna aktarıyor. Depremin hissedildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise “Deprem mi oldu?“, “Merkez üssü neresi?“, “Şiddeti kaç?“ gibi sorulara yanıt aramak için araştırmalar yapıyor. İşte, 15 Şubat 2025’e ait en güncel deprem bilgileri...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen sarsıntıları anlık olarak kaydederek kamuoyuyla paylaşıyor. Bu sayede vatandaşlar, güncel verilere kolayca ulaşarak bölgelerindeki deprem hareketliliğini takip edebiliyor. Açıklanan verilerde depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve diğer önemli detaylar yer alıyor.
Az Önce Deprem Mi Oldu? Son Depremler Nerede ve Kaç Şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anında duyurarak hem büyük hem de küçük çaplı sarsıntılar hakkında bilgi veriyor. Vatandaşlar, bu listeleri takip ederek yaşadıkları bölgede herhangi bir deprem olup olmadığını ve depremin şiddetini anında öğrenebiliyor.
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