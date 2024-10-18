SON DAKİKA! İstanbul’daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’daki bebek ölümleriyle ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını duyurdu.

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konu 'Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran faaliyetleri oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında.

SORUMLULAR BELİRLENDİ

47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor.

BAKAN TUNÇ SON DURUMU PAYLAŞTI

Çetenin şimdiye kadar 12 bebeğin ihmal sonucu ölümüne sebep olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili son detayları paylaştı.

İlk soruşturmanın 2023 yılının Mayıs ayında başladığını kaydeden Bakan Tunç, şüphelilere ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini duyurdu.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"İstanbul'da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır.

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi