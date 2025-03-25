SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte gündem konuları...

24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirildi. Saat 15.15’te başlayan toplantı, kabine üyelerinin katılımıyla düzenli olarak yapılan aylık iki toplantıdan biriydi. Bu hafta yapılan toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili soruşturma süreci, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda gelinen aşama ve ekonomik durumu ele alındı. Ekonomik ve sosyal konuların yanı sıra farklı alanlarda da önemli kararlar alındı. Toplantı sona erdikten sonra, alınan kararlar ve gündem maddeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, Kabine toplantısında neler konuşuldu? İşte detaylar…

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, gündemdeki önemli başlıkları ele aldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik ilerlemeler ve ülke ekonomisindeki son gelişmeler yer aldı. Kabine, her ay düzenli olarak iki kez toplanırken, alınan kararlar toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'de başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

24 MART KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin de aralarında yer aldığı "yolsuzluk ve terör” soruşturmasındaki adli süreç yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yargı sürecine işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın” çağrısına ise sert tepki göstererek, "Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır” ifadesini kullanmıştı. Konunun bugün hukuki ve asayiş boyutuyla Kabine'de ele alınması bekleniyor.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Kabine'de "Terörsüz Türkiye” süreci de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. İmralı'dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının yansımaları ile "Terörsüz Türkiye” için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak. Terör örgütünün kongresini ne zaman toplayacağı, nasıl silah bırakacağı, PYD/YPG'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği gibi konuların konuşulması ve gelinen sürecin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin bir diğer önemli gündem başlığı ise Suriye'deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 13 Mart'taki Şam ziyaretinin yansımaları Kabine'de değerlendirilecek. Ayrıca, SDG ve Şam yönetimi arasındaki ‘entegrasyon mutabakatı'nın pratikte uygulanması ve atılacak adımlar da ele alınacak.

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması ve sonrasında derinleşen insani kriz de Kabine'nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi detaylı olarak konuşulacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son günlerde yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi