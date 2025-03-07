SON DEPREMLER LİSTESİ 7 MART | Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD son depremler listesi

Ülkemizde depremler zaman zaman devam etmekte olup, bu depremlere dair enlem, boylam, derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlarla paylaşılmaktadır. Peki, Türkiye’de en son hangi bölgede, ne kadar şiddetinde bir deprem meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde bulunduğundan zaman zaman depremler yaşanıyor. Bu depremlerle ilgili veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak yayımlanıyor. Depremin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgiler, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmakta. Peki, Türkiye'de en son nerede ve hangi şiddette bir deprem meydana geldi? İşte bugün kaydedilen son depremler listesi... SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD ölçümlerine göre saat 09.45'te Hatay Kırıkhan'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. ANLIK SON DEPREMLER 7 MART 2025 AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir. AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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