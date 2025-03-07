SON DEPREMLER LİSTESİ 7 MART | Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD son depremler listesi
- Güncelleme Tarihi:
Ülkemizde depremler zaman zaman devam etmekte olup, bu depremlere dair enlem, boylam, derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlarla paylaşılmaktadır. Peki, Türkiye’de en son hangi bölgede, ne kadar şiddetinde bir deprem meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...
Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde bulunduğundan zaman zaman depremler yaşanıyor. Bu depremlerle ilgili veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak yayımlanıyor.
Depremin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgiler, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmakta. Peki, Türkiye'de en son nerede ve hangi şiddette bir deprem meydana geldi? İşte bugün kaydedilen son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ölçümlerine göre saat 09.45'te Hatay Kırıkhan'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
ANLIK SON DEPREMLER 7 MART 2025
AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”