Su faturalarına zam mı geliyor? Yeni dönem bu tarihte başlıyor! Kim ne kadar ödeyecek?
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Su tasarrufunu artırmayı hedefleyen “kirleten öder“ sistemi 31 Aralık 2026’da devreye girecek. Düzenleme ile fazla su tüketen veya atık çıkaranın faturası daha yüksek gelecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan kirleten öder sistemi, 31 Aralık 2026'ya ertelendi.
Ekonomim'de yer alan habere göre bu sistemle birlikte su ve atık hizmetlerinde kullanım arttıkça fatura yükselecek.
Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek.
Ayrıca fazla su tüketen ve daha fazla atık çıkaranlar, daha yüksek bedel ödeyecek.
"GELİR ATIK VE SU HİZMETLERİNDE KULLANILABİLECEK"
Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin detaylarını paylaştı.
Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti.
Ayrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini ve su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.
ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK
Yeni dönemde öne çıkan detaylar şu şekilde:
Çok su tüketen daha fazla ödeyecek.
Çöp miktarı arttıkça fatura kabaracak.
Gelir, belediyeler tarafından yalnızca atık ve su yönetiminde kullanılacak.
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