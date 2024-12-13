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Susturucu silahla dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin TL ceza

Susturucu silahla dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin TL ceza
Erzincan’da susturuculu silahla dağ keçisi avlayan 4 şüpheliye toplam 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanırken, av malzemelerine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan'da susturuculu silahla dağ keçisi avlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yakalanan 4 şüpheliye toplam 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanarak, av malzemelerine el konuldu.

İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 4 şahsa toplamda 692.192 TL idari para cezası kesilmiştir. Taşıma ruhsatı bulunmayan, bulundurma ruhsatlı tüfekler ile ilgili 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmış, susturucu kullanan şahıs hakkında ise adli işlem başlatılmıştır. Susturucu ile avlanmak yasak olup, avcılıkta kullanılan silahların sesini azaltarak yasa dışı avcılık yapanların tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum doğal hayatın korunmasını ve sürdürülebilir avcılığı tehlikeye atabilir. Susturucu kullanımı av hayvanlarına daha az şans tanır ve bu durum avcılık etiği ile çelişmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

  • #Erzincan

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