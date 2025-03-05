Tarım Kredi Kooperatif Market’te Ramazan ayına özel indirimli ürünler (4-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market indirimleri)

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 4-15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün listesini duyurdu. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ediyor.
Hangi temel gıda ürünlerinde fiyatlar düştü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amacı gütmeden vatandaşlara hizmet vermesi gerektiğini vurguladığı Tarım Kredi Market, Ramazan ayına özel olarak fiyatları sabitleyerek birçok temel gıda ürününde indirime gitti. Özellikle un, süt, sucuk, yumurta, peynir, bulgur ve pirinç gibi mutfakların vazgeçilmezi olan ürünlerde fiyat avantajı sunuluyor.
İndirimler ne zamana kadar geçerli?
Ramazan ayına özel indirim kampanyası 4 Mart 2025'te başlayacak ve 15 Mart 2025'e kadar devam edecek. Bu tarihler arasında Tarım Kredi Marketleri'nden alışveriş yapan vatandaşlar, uygun fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
İndirimli ürünlerden nasıl haberdar olabilirsiniz?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, indirim listesini resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden duyurdu. Kampanyalı ürünler ve fiyat güncellemeleri için Tarım Kredi Market'in duyurularını takip etmekte fayda var.
Ramazan öncesi alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, Tarım Kredi Market'in uygun fiyatlı kampanyalarından nasıl yararlanabilir? sorusunun yanıtını ararken, marketlerin güncel indirimlerini kaçırmamak için şubeleri ziyaret edebilir veya resmi duyuruları takip edebilirler.
Ramazan ayına özel indirimli alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için 4-15 Mart tarihleri arasında Tarım Kredi Market'e uğramayı unutmayın!
Anadolu Domates Salçası (830 g) - 350 TL ve üzeri alışverişlerde : 26,90 TL
Anadolu Buğday Unu (5 Kg) : 84,50 TL
Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) : 114,90 TL
Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) : 51,90 TL
Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) : 67,50 TL
Anadolu Fasulye (1 Kg) : 58,90 TL
Anadolu Barbunya (1 Kg) : 79,90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) : 39,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) : 22,95 TL
Anadolu Nohut (1 Kg) : 48,50 TL
Şefik Usta Güllaç (300 g) : 74,50 TL
Şefik Usta Kadayıf (250 g) : 27,50 TL
Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) : 25,90 TL
Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) : 74,50 TL
Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g)
Yöntem Cedid Rabbi Hurma (300 g)
Yöntem Datella Medjoul Hurma (250 g)
Tarım Kredi Şişe Ayran (1500 ml) : 39,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L) : 27,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g) : 79,90 TL
Tarım Kredi Organik Yumurta (10'lu) : 79,00 TL
Cem Kırma Yeşil Zeytin (121-140, 400 g) : 79,90 TL
Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g) : 125,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) : 159,90 TL
Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 850 g) : 134,90 TL
Tarım Kredi Kaymak (200 g) : 54,90 TL
Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg) : 75,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Salamura Siyah Zeytin (600 g) : 175,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peyniri (600 g) : 140,90 TL
Tarsüt Tereyağı (Kg) : 329,00 TL
Tarsüt Taze Kaşar Peyniri (1000 g) : 279,90 TL
Tarsüt Peynir Çeşitleri (Dil, Örgü, Tel - 250 g) : 79,90 TL
Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g) : 199,90 TL
Tarım Kredi Labne (400 g) : 65,90 TL
Tarsüt Kren Peyniri (300 g) : 41,90 TL
Tarım Kredi Dondurma Çeşitleri (500 ml) : 84,90 TL
Tarım Kredi Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500 g) : 84,50 TL
Tarım Kredi Helva Çeşitleri (500 g) : 51,90 TL
Birinci Süt Hazır Mihlama & Kuymak (250 g) : 95,90 TL
Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000 g) : 515,00 TL
Tarım Kredi Çiçek Balı (450 g) : 99,90 TL
Tarım Kredi Tahin (600 g) : 89,90 TL
Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri (380 g - Vişne, İncir, Çilek) : 42,50 TL
Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması (%15, 500 g) : 54,90 TL
Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 g) : 96,90 TL
Tarım Kredi Şerbet (1 L) : 21,90 TL
Tarım Kredi Limonata (1 L) : 22,90 TL
Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı (1 L) : 24,90 TL
Tarım Kredi Aromalı Soğuk Çay (1 L - Şeftali, Limon) : 19,90 TL
Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g)
Yöntem Cedid Rabbi Hurma (300 g)
Yöntem Datella Medjoul Hurma (250 g)
Şefik Usta Güllaç (300 g) : 74,50 TL
Şefik Usta Kadayıf (250 g) : 27,50 TL
Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) : 25,90 TL
Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) : 74,50 TL
Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) : 114,90 TL
Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) : 51,90 TL
Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) : 67,50 TL
Anadolu Fasulye (1 Kg) : 58,90 TL
Anadolu Barbunya (1 Kg) : 79,90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) : 39,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) : 22,95 TL
Anadolu Nohut (1 Kg) : 48,50 TL
Kaynak: Haber Merkezi