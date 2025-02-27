Tarım ve Orman Bakanlığı 8 Bin 500 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Mi? Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı KPSS Şartı Var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek 8 bin 500 kişilik personel alımı büyük merak konusu oldu. Bakan İbrahim Yumaklı, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı nereden başvurulur? KPSS şartı var mı? Başvurular ne zaman başlayacak? Kadro dağılımı belli mi? İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Nereden Başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı, personel alımı sürecine dair detayları açıklamaya devam ediyor. 2025 yılında yapılacak olan 8 bin 500 kişilik personel alımı başvuruları, ilgili bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru şartlarına uygun adaylar, belirtilen tarihlerde online başvuru sistemi üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı KPSS Şartı Var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarında, başvuracak adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olmaları gerekebilir. Ancak, hangi pozisyonlar için KPSS şartı arandığı, başvuru kılavuzunda detaylı olarak belirtilecektir. Genellikle bazı kadrolar için KPSS puanı istenirken, bazı pozisyonlar için bu şart aranmayabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında toplamda 8 bin 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, alımın ilerleyen aylarda yapılacağını ve 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis alımının olacağını açıkladı. Başvuruların tarihi ve detayları, kısa süre içinde Bakanlığın resmi internet sitesinden erişime açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı Belli Mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapacağı 8 bin 500 kişilik personel alımının kadro dağılımı belli oldu. Buna göre, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis alınacak. Kadro dağılımının ardından, her bir pozisyon için özel şartlar ve başvuru koşulları, adayların erişimine sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi