TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı; Türk dünyasında istikrarın sağlanması için her alanda işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kurtulmuş, Gafarova'nın ramazan ayını tebrik ederek, ramazanın kardeş Azerbaycan halkına ve Müslüman dünyasına barış, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Haber Merkezi