TEKNOFEST 2025 Başvuru Tarihleri Ne Zaman? TEKNOFEST 2025 İstanbul Başvurusu Ne zaman, Nereden, Nasıl Yapılır? TEKNOFEST 2025 Başvuru Desteği Ne Kadar?

2025 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025’te 52 ana kategori ve 118 alt kategoride gerçekleştirilecek. Peki, TEKNOFEST 2025 İstanbul başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte başvuru tarihleri…

2018 yılından bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi haline gelen TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuru aldı. TEKNOFEST 2025'te de ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim düzeyinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına katılma fırsatı bulacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2025 kapsamında teknoloji yarışmalarına başvurular, 20 Şubat'ta sona erecek. Geleceğin mimarları arasında yer almak ve teknolojinin öncülerinden biri olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Peki, TEKNOFEST 2025 İstanbul başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte başvuru tarihlerine dair detaylar…

TEKNOFEST 2025 BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN!

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları için başvurular 20 Şubat'a kadar devam ediyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular resmen başladı. Bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek olan festival, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL'yi aşan malzeme desteğiyle teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyenler için başvuru süreci hızla ilerliyor! Yarışmalara katılmak ve bu büyük heyecanın bir parçası olmak için son tarih 20 Şubat!

TEKNOFEST 2025 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2025 yılında İstanbul'da teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Festival coşkusunu ülkenin dört bir yanına taşıyan ve "ilklerin tek festivali" olarak anılan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurularınızı www.teknofest.org adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

TEKNOFEST 2025 BAŞVURU DESTEĞİ NE KADAR?

TEKNOFEST 2025 kapsamında teknoloji yarışmalarına katılacak takımlar için büyük bir destek sağlanıyor. Bu yıl, yarışmacılara toplamda 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL'den fazla malzeme desteği verilecek.

Her yıl olduğu gibi, gençlerin projelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla çeşitli alanlarda finansal ve teknik destekler sunulacak. Başvuru sürecine katılan ekipler, belirlenen kriterlere göre farklı miktarlarda malzeme desteğinden yararlanabilecek.

TEKNOFEST 2025'e başvuruda bulunmak ve sunulan desteklerden faydalanmak için www.teknofest.org adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KAÇ KATEGORİDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2025, teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Gençlerin büyük heyecanla beklediği Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Blokzincir Yarışması gibi toplam 51 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek.

Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ilk kez başvuruya açılarak katılımcılara yeni fırsatlar sunacak. İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek olan yarışmalar, teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kaynak: Haber Merkezi