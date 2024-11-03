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Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı

Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı
Başakşehir’de telefonla aradığı N.M’ye polis olduğunu söyleyerek hesabındaki 1 milyon 250 bin lirayı verdiği hesap numarasına göndermesini sağlayarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Başakşehir'de 7 Ekim 2024'te meydana gelen olayda polise başvuran N.M. (63), kendisini arayan ve polis olduğunu söyleyen bir kişiye inandığını ve bankadaki parasının çalındığını söyledi. Mağdur N.M. "Bana banka hesaplarımın tehlikede olduğunu. Terör örgütü tarafından çalınabileceğini söyledi. Operasyon bitene kadar parayı verdiği İBAN numarasına göndermemi, operasyon bitince paramın geri verileceğini söyledi" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği hesap sahibinin peşine düştü. Şüpheli E.Y. (45) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli E.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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