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Terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı

Terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı
Ankara’da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK’ya yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 35 FETÖ/PDY şüphelisinden 33'ü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 19'u adli kontrol altına alındı ve 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

9 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
Diğer soruşturmada da 15 PKK/KCK şüphelisinden 14'ü yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol altına alındı, bir zanlı hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Kasım Salı günü FETÖ/PDY soruşturmasında 35, PKK/KCK soruşturmasında da 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: AA

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