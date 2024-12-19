TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu büyük proje, E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularla gerçekleşecek. Başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planları gibi detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Peki, TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET 2025 | Bakan Kurum’dan önemli açıklama! TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu büyük proje, E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularla gerçekleşecek. Başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planları gibi detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje, çevre dostu ve enerji verimli mimarisiyle dikkat çekerken, 81 ilde inşa edilecek konutlarla dar gelirli vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

TOKİ 250 Bin Konut Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru süreci E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuruların 2025 yılı ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak duyurularla netleşecektir.

Başvurular Hangi Platformdan Yapılacak?

Başvurular, E-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.

Projeden Kimler Faydalanabilecek?

250 Bin Sosyal Konut Projesi, özellikle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Projenin gerçekleştirileceği il/ilçede en az 1 yıl ikamet ediyor olmak veya projenin yapıldığı il/ilçe nüfusuna kayıtlı olmak,

Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konut bulunmamak,

Aylık hane gelirinin belirli bir sınırın altında olması (Bu sınır, büyükşehirler için farklılık gösterebilir) gibi şartlar aranmaktadır.

Hangi İllerde Konut Yapılacak?

Proje, Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde planlanmıştır. İlk etapta, deprem bölgesi öncelikli olmak üzere Kütahya, Konya, Gaziantep ve Hatay gibi illerde projelerin ihaleleri başlatılmıştır. 2025 yılı Haziran ayına kadar tüm ihalelerin tamamlanması hedeflenmektedir.

TOKİ Konutları İçin Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun ödeme planları sunulacak. TOKİ, ödeme planlarını şu şekilde duyurdu:

Düşük peşinat: Konut bedelinin %10'u kadar bir peşinat alınması,

Uzun vadeli ödeme: 240 aya varan vade seçenekleri,

Uygun taksitler: Hane gelirine göre değişen, düşük taksit imkânı.

Kesin ödeme planı, başvuru süreciyle birlikte ilan edilecektir.

Projede Hangi Standartlar Yer Alacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nde:

Sıfır Atık Uyumlu: Konutlar çevre dostu, geri dönüştürülebilir malzemelerle inşa edilecek.

Enerji Verimliliği: Tüm konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Yerel ve Yatay Mimari: Çevreye uyumlu, sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş yaşam alanları oluşturulacak.

Başvuru Ücreti Ne Kadar Olacak?

Başvuru ücreti, her yıl güncellenmektedir. 2025 yılı için başvuru ücretinin, konut tipine göre 500-1000 TL arasında değişmesi bekleniyor. Ücretler, başvuru sırasında online olarak ödenebilecek.

İhaleler Ne Zaman Tamamlanacak?

Projenin ihaleleri 2024 yılı Ekim ayında başlamış olup, Haziran 2025'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bugüne kadar 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlanmış, 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlenmiştir.

Deprem Bölgesi Öncelikli mi?

Evet, deprem bölgesindeki iller öncelikli olarak projelendirilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, 11 deprem şehrinde söz verilen konutların yapımı hızla devam etmektedir.

Proje Kapsamında Kaç Konut Teslim Edilecek?

Toplamda 250 bin sosyal konut inşa edilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, projeye ek olarak İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında da binlerce konut dar gelirli vatandaşlara sunulacaktır.

Başvuru Sürecinde Hangi Belgeler Gerekli Olacak?

Başvuru sırasında istenmesi muhtemel belgeler:

TC Kimlik Kartı, İkametgah belgesi, Hane gelirini gösterir belge, Gerektiğinde engelli raporu veya gazi-şehit yakını belgesi.

Kesin belge listesi, başvuru süreciyle birlikte ilan edilecektir.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi yapılacaktır. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve E-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi