Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Trabzon’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Trabzon’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Trabzon Valiliği’nin duyurusuna göre, anaokulları, kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve kurslar tatil edilirken, engelli kamu çalışanları, hamile personel ve 8 yaş altı çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.

Trabzon'da Yarın Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Trabzon genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için önemli bir karar aldı. 21 Şubat 2025 Cuma Günü Trabzon'da Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günleri il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 2 gün ara verildi. Anaokulları, kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar kar tatili kapsamında olacak. Valilik Açıklama Yaptı Mı? Evet, Trabzon Valiliği konuyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli çalışanlar, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak Güvenlik ve Sağlık Birimlerinde çalışan personeller bu kapsamın dışında tutuldu. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve yoğun kar yağışına karşı dikkatli olmaya çağırırken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Kaynak: Haber Merkezi

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