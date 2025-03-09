Trafik ekipleri 1 haftada 3 milyon 541 bin 972 araç denetledi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 araç denetledi. Toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 araç denetlediğini açıkladı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı.

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 sürücüye işlem yapıldı

Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi