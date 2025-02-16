Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor

1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 12 bin 919 adet sürücüye/araca makas atma sebebiyle işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, makas atanlara yönelik idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin "makas atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya trafikte makas atanlara yönelik yeni yaptırımlar geleceğini vurguladı:

"İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın. Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar."

Bir haftada yaklaşık 3 milyon araç denetlendi

Bakan Yerlikaya 6-13 Şubat tarihleri arasındaki verilere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2 milyon 948 bin 764 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi