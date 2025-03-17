GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu: Süper Lig ne zaman bitiyor 2025?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu: Süper Lig ne zaman bitiyor 2025?
Süper Lig 2024 2025 bitiş tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de son olarak 28. hafta maçları oynandı. TFF tarafından açıklanan sezon takviminde bitiş tarihi 1 Haziran olarak duyurulmuştu.

Süper Lig'in ikinci yarısı 3-6 Ocak tarihlerinde başladı. Son olarak 28. hafta maçlarının oynandığı ligde 16 - 30 Mart arasında milli ara verildi. Şimdi ise 2024-2025 sezonunun sona erme tarihi merak ediliyor. 

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2025?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2024-2025 sezon takvimine göre, Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde ilk hafta mücadeleleriyle başladı ve 21-23 Aralık'ta ilk yarı sona erdi. İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta ile başlangıç yaptı. Liderlik mücadelesinde kıyasıya rekabet devam ederken milli ara nedeniyle 29. hafta maçları 28 Mart Cuma günü başlayacak

Süper Lig sezonu ise 1 Haziran 2025'te sona erecek. 

TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU
9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde ilk hafta maçları başladı. 

21,22 ve 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarı sona erdi. 

3,4,5 ve 6 Ocak 2025 tarihinde ikinci yarı başladı. 

1 Haziran 2025'te sezon sona erecek. 

29. HAFTA MAÇ PROGRAMI
28 Mart 2025 Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart 2025 Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart 2025 Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER