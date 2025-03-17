Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu: Süper Lig ne zaman bitiyor 2025?

Süper Lig'in ikinci yarısı 3-6 Ocak tarihlerinde başladı. Son olarak 28. hafta maçlarının oynandığı ligde 16 - 30 Mart arasında milli ara verildi. Şimdi ise 2024-2025 sezonunun sona erme tarihi merak ediliyor.
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2025?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2024-2025 sezon takvimine göre, Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde ilk hafta mücadeleleriyle başladı ve 21-23 Aralık'ta ilk yarı sona erdi. İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta ile başlangıç yaptı. Liderlik mücadelesinde kıyasıya rekabet devam ederken milli ara nedeniyle 29. hafta maçları 28 Mart Cuma günü başlayacak
Süper Lig sezonu ise 1 Haziran 2025'te sona erecek.
TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU
9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde ilk hafta maçları başladı.
21,22 ve 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarı sona erdi.
3,4,5 ve 6 Ocak 2025 tarihinde ikinci yarı başladı.
1 Haziran 2025'te sezon sona erecek.
29. HAFTA MAÇ PROGRAMI
28 Mart 2025 Cuma
16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep FK
20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe
29 Mart 2025 Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart 2025 Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Başakşehir
Kaynak: Haber Merkezi